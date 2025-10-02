Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов, имея в своем активе 5 голов после двух сыгранных туров.

Француз сделал дубль в матче против «Марселя», а также хет-трик против «Кайрата».

Вторым после Мбаппе идет Гарри Кейн из «Баварии» (4 гола).

По 3 забитых мяча имеют в своем активе Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед») и Джонатан Буркардт («Айнтрахт»).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2025/26 (после двух сыгранных туров):