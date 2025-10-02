Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
02 октября 2025, 18:10 |
Мбаппе возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов

В активе нападающего Реала 5 забитых мячей в двух матчах

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов, имея в своем активе 5 голов после двух сыгранных туров.

Француз сделал дубль в матче против «Марселя», а также хет-трик против «Кайрата».

Вторым после Мбаппе идет Гарри Кейн из «Баварии» (4 гола).

По 3 забитых мяча имеют в своем активе Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед») и Джонатан Буркардт («Айнтрахт»).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2025/26 (после двух сыгранных туров):

  • 5 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 4 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 3 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
  • 3 – Йонатан Буркардт (Айнтрахт)
  • 2 – Душан Влахович (Ювентус)
  • 2 – Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
  • 2 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 2 – Игорь Пайшао (Марсель)
  • 2 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 2 – Юссуфа Мбоджи (Славия)
  • 2 – Франсишку Тринкау (Спортинг)
  • 2 – Расмус Хойлунд (Наполи)
  • 2 – Маркус Решфорд (Барселона)
  • 2 – Маркус Тюрам (Интер)
  • 2 – Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт)
  • 2 – Маркос Льоренте (Атлетико)
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Гарри Кейн Бавария Эрлинг Холанд Манчестер Сити Энтони Гордон Ньюкасл Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
