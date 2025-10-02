Эпицентр – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.
По итогам семи туров Эпицентр еще не выиграл ни одного матча и с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
Эпицентр – Заря. Начало в 18:00
