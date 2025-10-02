Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Эпицентр
03.10.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 17:10 |
119
0

Эпицентр – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

02 октября 2025, 17:10 |
119
0
Эпицентр – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.

По итогам семи туров Эпицентр еще не выиграл ни одного матча и с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Эпицентр – Заря. Начало в 18:00

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эпицентр – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Суркис провел разговор с Ярмоленко о будущем футболиста в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном
Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск смотреть онлайн Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02 октября 2025, 04:17 2
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца

Гендиректор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал детали перехода Владислава Ваната в Испанию

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02 октября 2025, 06:23 2
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
Футбол | 02.10.2025, 11:40
Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»
Футбол | 02.10.2025, 16:33
Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»
Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Футбол | 01.10.2025, 22:46
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 33
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
30.09.2025, 19:38 21
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем