Новичок в 28 лет. Сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026
Матета получил первый вызов в карьере
Наставник сборной Франции Дидье Дешам объявил заявку национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).
В списке нашлось место новичку – первый вызов в сборную получил 28-летний форвард Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета.
Вратари: Шевалье (ПСЖ), Меньян (Милан), Самба (Ренн).
Защитники: Динь (Астон Вилла), Гюсто (Челси), Конате (Ливерпуль), Кунде (Барселона), Л.Эрнандес (ПСЖ), Т.Эрнандес (Аль-Хиляль), Салиба (Арсенал), Упамекано (Бавария).
Хавбеки: Камавинга (Реал), Коне (Рома), Олисе (Бавария), Рабьо (Милан), К.Тюрам (Ювентус), Аклиуш (Монако), Барколя (ПСЖ), Коман (Аль-Наср).
Форварды: Мбаппе (Реал), Экитике (Ливерпуль), Матета (Кристал Пэлас), Нкунку (Милан).
Франция после двух туров отбора лидирует в группе с шестью очками, опережая Исландию (3), Украину (1) и Азербайджан (1).
