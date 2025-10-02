Новичок в 28 лет. Сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026

Наставник сборной Франции Дидье Дешам объявил заявку национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

В списке нашлось место новичку – первый вызов в сборную получил 28-летний форвард Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета.

Вратари: Шевалье (ПСЖ), Меньян (Милан), Самба (Ренн).

Защитники: Динь (Астон Вилла), Гюсто (Челси), Конате (Ливерпуль), Кунде (Барселона), Л.Эрнандес (ПСЖ), Т.Эрнандес (Аль-Хиляль), Салиба (Арсенал), Упамекано (Бавария).

Хавбеки: Камавинга (Реал), Коне (Рома), Олисе (Бавария), Рабьо (Милан), К.Тюрам (Ювентус), Аклиуш (Монако), Барколя (ПСЖ), Коман (Аль-Наср).

Форварды: Мбаппе (Реал), Экитике (Ливерпуль), Матета (Кристал Пэлас), Нкунку (Милан).

Франция после двух туров отбора лидирует в группе с шестью очками, опережая Исландию (3), Украину (1) и Азербайджан (1).