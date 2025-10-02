ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с бомбардиром команды

Английский «Фулхэм» официально объявил о продлении сотрудничества с центральным нападающим Родриго Мунизом.

По информации пресс-службы клуба, 24-летний форвард подписал новое соглашение до лета 2030 года.

«Я очень хочу поблагодарить Бога. Я чрезвычайно признателен и хотел бы поблагодарить клуб за доверие ко мне.

Также хочу сказать спасибо своей семье, друзьям в Бразилии и всем болельщикам. Я благодарен каждому. Это невероятное чувство – остаться здесь, иметь этот контракт и обеспечить свое будущее», – сказал Родриго.

За четыре года в «Фулхэме» нападающий отыграл 104 поединка, забил 27 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Four years. Countless special moments.



And there's more to come... 🇧🇷 pic.twitter.com/8v4IpvrOee — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 1, 2025