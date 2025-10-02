Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с бомбардиром команды
Англия
02 октября 2025, 10:26 | Обновлено 02 октября 2025, 10:30
Родриго Мунис продолжит выступать за «дачников»

ФК Фулхэм. Родриго Мунис

Английский «Фулхэм» официально объявил о продлении сотрудничества с центральным нападающим Родриго Мунизом.

По информации пресс-службы клуба, 24-летний форвард подписал новое соглашение до лета 2030 года.

«Я очень хочу поблагодарить Бога. Я чрезвычайно признателен и хотел бы поблагодарить клуб за доверие ко мне.

Также хочу сказать спасибо своей семье, друзьям в Бразилии и всем болельщикам. Я благодарен каждому. Это невероятное чувство – остаться здесь, иметь этот контракт и обеспечить свое будущее», – сказал Родриго.

За четыре года в «Фулхэме» нападающий отыграл 104 поединка, забил 27 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Родриго Мунис
Андрей Витренко Источник: ФК Фулхэм
