ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с бомбардиром команды
Родриго Мунис продолжит выступать за «дачников»
Английский «Фулхэм» официально объявил о продлении сотрудничества с центральным нападающим Родриго Мунизом.
По информации пресс-службы клуба, 24-летний форвард подписал новое соглашение до лета 2030 года.
«Я очень хочу поблагодарить Бога. Я чрезвычайно признателен и хотел бы поблагодарить клуб за доверие ко мне.
Также хочу сказать спасибо своей семье, друзьям в Бразилии и всем болельщикам. Я благодарен каждому. Это невероятное чувство – остаться здесь, иметь этот контракт и обеспечить свое будущее», – сказал Родриго.
За четыре года в «Фулхэме» нападающий отыграл 104 поединка, забил 27 мячей и отдал четыре голевых передачи.
Four years. Countless special moments.— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 1, 2025
And there's more to come... 🇧🇷 pic.twitter.com/8v4IpvrOee
2030. 🤍🇧🇷 pic.twitter.com/AIW8lEGZ9K— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 1, 2025
Rodrigo Muniz has signed a new long-term deal! 🤍— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 1, 2025
