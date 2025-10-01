ФОТО. Защитник Ливерпуля перенес сложную операцию
Джованни Леони выбыл почти на год
Итальянский центральный защитник английского Ливерпуля Джованни Леони получил травму крестообразной связки колена.
18-летний футболист выбыл на значительный срок. Ориентировочно он вернется на поле весной 2026 года.
Джованни Леони перед травмой успел провести только 1 матч в составе Ливерпуля после того, как мерсисайдцы летом 2025 года приобрели его у Пармы за 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился о подписании защитника Эвертона Джарреда Брантвейта.
