  4. ФОТО. Защитник Ливерпуля перенес сложную операцию
Англия
01 октября 2025, 23:50 |
ФОТО. Защитник Ливерпуля перенес сложную операцию

Джованни Леони выбыл почти на год

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Леони

Итальянский центральный защитник английского Ливерпуля Джованни Леони получил травму крестообразной связки колена.

18-летний футболист выбыл на значительный срок. Ориентировочно он вернется на поле весной 2026 года.

Джованни Леони перед травмой успел провести только 1 матч в составе Ливерпуля после того, как мерсисайдцы летом 2025 года приобрели его у Пармы за 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился о подписании защитника Эвертона Джарреда Брантвейта.

