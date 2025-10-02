Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мартин ЭДЕГОР: «Арсенал стремится выиграть Лигу чемпионов»
Лига чемпионов
02 октября 2025, 09:17 | Обновлено 02 октября 2025, 09:18
234
0

Мартин ЭДЕГОР: «Арсенал стремится выиграть Лигу чемпионов»

Футболист пообщался с журналистами после матча Лиги чемпионов

02 октября 2025, 09:17 | Обновлено 02 октября 2025, 09:18
234
0
Мартин ЭДЕГОР: «Арсенал стремится выиграть Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор поделился впечатлениями от матча против Олимпиакоса (2:0) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Футболист забил, что лондонцы хотят выиграть турнир

«Я думаю, мы сыграли хорошо. Мы контролировали большую часть матча и создали много хороших моментов. Могли забить еще несколько голов и получше использовать мяч. В определенных эпизодах могли быть лучше. Но в общем – это хорошая и уверенная победа.

Мы знаем, что это сильная команда. Они играют в очень интенсивный и прямолинейный футбол. Мы понимали их качество, особенно в атаке. Понимали, что матч будет сложным, но все же могли в отдельных моментах лучше контролировать игру. Но в итоге 2:0 и победа, поэтому мы удовлетворены.

Мы хотим выступить еще лучше, чем в прошлом. В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала, и это было здорово, но сейчас хотим большего. Мы стремимся выиграть турнир, поэтому должны использовать весь этот опыт, показать, что стали сильнее и лучше в этом году. Мы готовы», – сказал Мартин.

По теме:
Арсенал выиграл пять домашних матчей подряд на групповом этапе ЛЧ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов»
У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ
Олимпиакос Пирей Микель Артета Арсенал Лондон пресс-конференция Лига чемпионов Мартин Эдегор
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02 октября 2025, 00:30 6
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

Украинец отыграл полный матч

Это вернуло Ферстаппена в борьбу за победы. Но достаточно ли для титула?
Авто/мото | 02 октября 2025, 10:00 3
Это вернуло Ферстаппена в борьбу за победы. Но достаточно ли для титула?
Это вернуло Ферстаппена в борьбу за победы. Но достаточно ли для титула?

Гран-при Сингапура может стать решающим в борьбе за титул

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01.10.2025, 15:42
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Легенда Динамо: «Результат – важно, но поражение болельщики простят»
Футбол | 02.10.2025, 09:39
Легенда Динамо: «Результат – важно, но поражение болельщики простят»
Легенда Динамо: «Результат – важно, но поражение болельщики простят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 12
Футбол
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем