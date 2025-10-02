Мартин ЭДЕГОР: «Арсенал стремится выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор поделился впечатлениями от матча против Олимпиакоса (2:0) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Футболист забил, что лондонцы хотят выиграть турнир

«Я думаю, мы сыграли хорошо. Мы контролировали большую часть матча и создали много хороших моментов. Могли забить еще несколько голов и получше использовать мяч. В определенных эпизодах могли быть лучше. Но в общем – это хорошая и уверенная победа.

Мы знаем, что это сильная команда. Они играют в очень интенсивный и прямолинейный футбол. Мы понимали их качество, особенно в атаке. Понимали, что матч будет сложным, но все же могли в отдельных моментах лучше контролировать игру. Но в итоге 2:0 и победа, поэтому мы удовлетворены.

Мы хотим выступить еще лучше, чем в прошлом. В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала, и это было здорово, но сейчас хотим большего. Мы стремимся выиграть турнир, поэтому должны использовать весь этот опыт, показать, что стали сильнее и лучше в этом году. Мы готовы», – сказал Мартин.