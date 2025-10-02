Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Рома
02.10.2025 19:45 - : -
Лилль
Италия
02 октября 2025, 07:41 |
Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч

Противостояние второго тура ЛЕ пройдет в Риме 2 октября и начнется в 19:45

Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

2 октября на Стадио Олимпико пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Рома встретится с Лиллем. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

Команда оскорбительно долго, как для того, кто позиционирует себя грандом, остается без Лиги чемпионов. Вот и с Раньери в прошлом туре, при всех оговорках о том, что Клаудио уже приходил по ходу и начал с вывода старых-новых подопечных из затянувшейся ямы, но по факту спор четвертое место было проиграно Ювентусу. А то, что итоговая разница составила всего очко, делает неудачу более обидной. Впрочем, это прошлое, сейчас же новый наставник, Гасперини, взялся за реализацию привычной задачи. Не обошлось без осечки в виде 0:1 с Торино. Но остальные поединки Серии А выиграли, в том числе дерби с Лацио. А в прошлом туре еще и Довбик отличился голом - в итоге Верону победили 2:0.

Выходил форвард в старте и в первом туре еврокубка, против Ниццы. Тогда он ничем не запомнился, но итальянцы начали борьбу с выездной победы 2:1.

Лилль

Клуб похож на своего соперника в том плане, что также весной минимально проиграл в споре за четвертое место в итоговой таблице чемпионата. Только в Лиге 1 Ницца оказалась выше и вовсе по дополнительным показателям при равенстве очков. Сейчас, уже без ушедшего Дэвида, но с вернувшимся на родину Жиру, в национальном чемпионате показывают футболисты довольно противоречивые результаты: успели трижды выиграть, но при этом оба крайних тура, с Лансом и Лионом, приносили сухие поражения.

Зато между ними поместилась еврокубковая победа. Принимая в стартовом туре Бранн, французы конвертировали преимущество на поле в три очка: закончили на 2:1 с голами Игамана и Жиру.

Статистика личных встреч

До нынешнего поединка был только кубковый матч в 2019-м, где итальянцы выиграли 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут зацепиться даже за ничью. Подопечные Гасперини выглядят все более уверенно - поверим, что дома они и такого противника обыграют (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Рома
2 октября 2025 -
19:45
Лилль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
