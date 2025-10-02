2 октября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Шкендией. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда смогла в прошлом сезоне выстрелить. Набрав 52 очка, она по дополнительным показателям обошла Осасуну, заняв итоговое восьмое место. Даже с него в Примере на этот раз забирали в еврокубки, пусть и даже в самый молодой и не статусный. В новой темпораде, кстати, подопечные Иньиго Переса стартовали с победы. Но она остается единственной - потом прибавили пару ничьих при уже четырех поражениях.

Успели испанцы в августе пройти и квалификацию Лиги конференций. Там Неман не стал серьезной преградой: 1:0 в номинально выездном поединке и разгром белорусов дома 4:0. Но это было летом, когда форма игроков была куда более убедительной, чем то, что они демонстрировали на сентябрьском отрезке.

Шкендия

Клуб вышел на достаточно высокий уровень только во времена независимости - в турнирах единой Югославии он и близко не выдерживал конкуренции. Более того, и на национальном уровне успешными были последние полтора десятилетия, после возвращения в элитный дивизион. Чемпионство, оформленное в прошлом сезоне, стало уже пятым за это время.

Титул позволил команде начинать в Лиге чемпионов. Там она даже прошла двух противников, не только Нью-Сейнтс, но и ФКСБ, но капитулировала против Карабаха. Лигу Европы начали с победы 2:1 над Лудогорцем, но потом были разгромные 1:4 в ответном поединке с болгарским грандом. Так что пришлось перебираться в еще менее статусный, пусть и международный, турнир.

Статистика личных встреч

Для мадридского клуба это только второе участие в еврокубках за всю историю. Так что не удивительно, что он впервые будет принимать соперника из Северной Македонии.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень безоговорочно рассматривают хозяев арены как безусловного фаворита. Гости выглядели в еврокубках не безнадежно летом - ставим на них с форой +2 гола (коэффициент - 1,8).