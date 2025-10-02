Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Райо Вальекано
02.10.2025 19:45 - : -
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
02 октября 2025, 07:37 |
20
0

Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву

02 октября 2025, 07:37 |
20
0
Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Шкендией. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда смогла в прошлом сезоне выстрелить. Набрав 52 очка, она по дополнительным показателям обошла Осасуну, заняв итоговое восьмое место. Даже с него в Примере на этот раз забирали в еврокубки, пусть и даже в самый молодой и не статусный. В новой темпораде, кстати, подопечные Иньиго Переса стартовали с победы. Но она остается единственной - потом прибавили пару ничьих при уже четырех поражениях.

Успели испанцы в августе пройти и квалификацию Лиги конференций. Там Неман не стал серьезной преградой: 1:0 в номинально выездном поединке и разгром белорусов дома 4:0. Но это было летом, когда форма игроков была куда более убедительной, чем то, что они демонстрировали на сентябрьском отрезке.

Шкендия

Клуб вышел на достаточно высокий уровень только во времена независимости - в турнирах единой Югославии он и близко не выдерживал конкуренции. Более того, и на национальном уровне успешными были последние полтора десятилетия, после возвращения в элитный дивизион. Чемпионство, оформленное в прошлом сезоне, стало уже пятым за это время.

Титул позволил команде начинать в Лиге чемпионов. Там она даже прошла двух противников, не только Нью-Сейнтс, но и ФКСБ, но капитулировала против Карабаха. Лигу Европы начали с победы 2:1 над Лудогорцем, но потом были разгромные 1:4 в ответном поединке с болгарским грандом. Так что пришлось перебираться в еще менее статусный, пусть и международный, турнир.

Статистика личных встреч

Для мадридского клуба это только второе участие в еврокубках за всю историю. Так что не удивительно, что он впервые будет принимать соперника из Северной Македонии.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень безоговорочно рассматривают хозяев арены как безусловного фаворита. Гости выглядели в еврокубках не безнадежно летом - ставим на них с форой +2 гола (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
2 октября 2025 -
19:45
Шкендия
Фора Шкендии (+2) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов»
Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч
Лудогорец – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Шкендия Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол Райо Вальекано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис звонил Милевскому и Алиеву. Он имел интересную просьбу
Футбол | 01 октября 2025, 08:09 3
Суркис звонил Милевскому и Алиеву. Он имел интересную просьбу
Суркис звонил Милевскому и Алиеву. Он имел интересную просьбу

Александр Алиев вспомнил, как бело-синие готовились к матчам против московского Спартака

Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Бокс | 01 октября 2025, 06:55 0
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»

Легенда выделил Теренса Кроуфорда

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 01.10.2025, 22:43
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Футбол | 01.10.2025, 18:57
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем