  4. Сельта – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
02 октября 2025, 07:28
Сельта – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября на Балаидос пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Сельта встретится с ПАОК. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда по ходу позапрошлого сезона сменила именитого, но провалившегося в Виго Рафу Бенитеса на малоизвестного Хиральдеса. Тот для начала выполнил базовую цель, не дав в 2024-м году новым подопечным вылететь в Сегунду. А уже в следующей темпораде они набрали уже 55 очков. Этого хватило, чтобы занять седьмое, еврокубковое место. Сейчас, правда, результаты куда хуже. Достаточно сказать, что пока что в Примере не было ни единой победы: пять ничьих (все по 1:1) и пара поражений, в том числе 1:2 на выходных с Эльче.

Возвращение в Лигу Европы тоже получилось неудачным. В гостях у Штутгарта все, что вышло, это усилиями Иглесиаса забить гол престижа на 86-й минуте и итоговые 1:2. Причем мяч в ворота немцев был забит с единственного точного удара в створ чужих ворот.

ПАОК

Клуб пытается держаться на уровне старых конкурентов, грандов типа Олимпиакоса. В 2024-м году в Салоники получилось взять четвертый в истории чемпионский титул. Потом, правда, лидерство сохранить все же не получилось - откатились весной на третье место. Но все же Разван Луческу сохранил пост за счет прежних достижений.

Новый чемпионат начали с трех побед, но потом команда вылетела из кубка (с 1:4 против Левадиакоса), после чего дважды закончила ничью. В Лиге Европы летом в квалификации получилось выбить Риеку (5:0 дома после 0:1 в Хорватии), но в основном раунде, принимая на своем поле Маккаби Тель-Авив, так и не забили, впрочем, и не пропустили, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Испанцы не так уж часто пробиваются на международную арену. Так что не удивительно, что они впервые сыграют против греков.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Яго Аспаса и компанию как фаворита в данной паре. Но у них хватает проблем, так что стоит присмотреться к варианту со ставкой обе команды забьют (коэффициент - 1,89).

Сельта
2 октября 2025 -
22:00
ПАОК
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
