Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину

Форвард итальянского «Эмполи» Богдан Попов признался, что мечтает играть в сборной Украины. В активе игрока три матча за команду U-19, однако теперь он получил дебютный вызов в расположение U-21 на матчи отбора на Евро в октябре.

– В свои 18 лет ты дебютировал за основную команду «Эмполи» в матче Кубка Италии против «Реджаны», а уже в дебютной игре Серии В против «Падовы» сразу отличился дублем. Расскажи о своих эмоциях во взрослом футболе.

– Мое состояние в этот момент передать просто невозможно. Я просто летал от этих чувств. Конечно, я всегда мечтал об этом, но никаких просчетов насчет своего будущего не делал.

– Кто из футболистов сейчас показывает идеальную игру на твоей позиции и вообще ориентируешься ли ты на кого-то в своем развитии как нападающий?

– Я не могу выделить кого-то и даже не хочу. Есть много игроков, которые мне нравятся, ведь у каждого есть свои сильные качества. Если же смотреть на стабильность на протяжении карьеры, то меня поражает поляк Роберт Левандовски из «Барселоны».

– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины U-21. Какие задачи ставишь перед собой в плане развития в сборной Украины?

– Всегда мечтал играть за сборную и готов приносить ей пользу. Однако для начала нужно найти там свое место, – подытожил Попов.

Украинский форвард является одним из лучших бомбардиров Серии B чемпионата Италии – Попов забил четыре гола за шесть туров и делит первую позицию с игроком «Модены» Этторе Глиоцци.