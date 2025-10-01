Украинский форвард рассказал об уходе из Динамо и переезде в Италию

Форвард итальянского «Эмполи» Богдан Попов рассказал о своих первых шагах в футболе, игре в академии киевского «Динамо», переездах сначала в Польшу, а позже в Италию:

– Чем запомнилась академия «Динамо» Киев? В течение каких лет ты там играл и какие задачи ставил перед собой как футболист в начале карьеры?

– Начинал свой путь я в родном Нежине на Черниговщине. Именно здесь были мои первые футбольные уроки. Где-то в 11 лет попал в академию киевского «Динамо». К сожалению, больше года я пропустил из-за травмы, которую тогда получил. Однако с большим удовольствием вспоминаю это время. У нас была сильная команда, с которой мы выигрывали многие турниры. Личных целей перед собой тогда еще не ставил, а просто наслаждался футболом. В мои 14 лет в Украине началась полномасштабная война, и я был уже в Польше.

– После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ты выехал за границу и начал играть за польский «Гурник» из Забже. Был ли такой вариант, что ты остался бы в Украине или твои родители однозначно решили, чтобы ты продолжал свою карьеру за границей?

– Родители прежде всего отправляли меня подальше от войны. Думаю, о моей футбольной карьере тогда никто не думал.

– В 16 лет ты оказался в одной из лучших академий Италии – «Эмполи». Какие были твои первые эмоции от переезда в Италию и оправдались ли твои ожидания об этом клубе и городе?

– Вообще в Италию я попал, когда мне было 15 лет, и это не было связано с футболом. Приехал тогда к знакомым моим родителям. Могу сказать, что в Италию я сразу влюбился. Впечатления невозможно передать.

Потом родители через друзей связались с моим агентом, Андреем Головашем, и после этого началась моя итальянская футбольная жизнь. В «Эмполе» я попал в 16 лет и сразу почувствовал себя как дома. В этом клубе действительно чувствуется отличная атмосфера. Было очень легко и удобно в адаптации. Все вокруг мне помогали, – рассказал Богдан.

В нынешнем сезоне Попов провел семь матчей в чемпионате и Кубке Италии, в которых забил четыре гола. На данный момент украинский форвард занимает первое-второе место в рейтинге бомбардиров Серии B.