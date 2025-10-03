Известный бразилец не имеет желания играть за Шахтер

Донецкий «Шахтер» готовит трансфер очередного бразильца. «Горняки» пытаются договориться о переходе Габриэля Мека из «Гремио».

По информации ESPN, «Шахтер» готовит обновленное предложение по трансферу Мека, сделав его одним из главных приоритетов. Ранее «Гремио» отказался продавать футболиста за 15 млн евро, при этом клаусула игрока составляет 50 млн, а контракт действует до 2027 года.

Сам Мек пока не уверен в переходе в Украину и отдает предпочтение топ-клубам Европы, среди которых «Интер», «Арсенал» и «Боруссия». «Шахтер» стремится закрыть сделку до старта ЧМ U-17 в ноябре.

Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.