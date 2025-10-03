Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный бразилец не имеет желания играть за Шахтер
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 02:38 |
273
0

Известный бразилец не имеет желания играть за Шахтер

«Горняки» готовят новое предложение по Габриэлю Меку

03 октября 2025, 02:38 |
273
0
Известный бразилец не имеет желания играть за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» готовит трансфер очередного бразильца. «Горняки» пытаются договориться о переходе Габриэля Мека из «Гремио».

По информации ESPN, «Шахтер» готовит обновленное предложение по трансферу Мека, сделав его одним из главных приоритетов. Ранее «Гремио» отказался продавать футболиста за 15 млн евро, при этом клаусула игрока составляет 50 млн, а контракт действует до 2027 года.

Сам Мек пока не уверен в переходе в Украину и отдает предпочтение топ-клубам Европы, среди которых «Интер», «Арсенал» и «Боруссия». «Шахтер» стремится закрыть сделку до старта ЧМ U-17 в ноябре.

Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.

По теме:
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 9 матчей подряд
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
трансферы Гремио чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Габриэль Мек
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 02 октября 2025, 07:50 3
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 06:18 0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас

Встреча первого тура третьего по силе еврокубка начнется 2 октября в 19:45 по Киеву

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Забарный услышал оценку из Англии после его игры за ПСЖ против Барселоны
Футбол | 03.10.2025, 02:18
Забарный услышал оценку из Англии после его игры за ПСЖ против Барселоны
Забарный услышал оценку из Англии после его игры за ПСЖ против Барселоны
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Футбол | 02.10.2025, 03:41
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем