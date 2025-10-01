Игрок Ньюкасла повторил достижения Ширера, Клюйверта, Руни и Кейна в ЛЧ
Энтони Гордон в матче против «Юнион Сен-Жилуаз» оформил дубль
Игрок «Ньюкасла» повторил достижения Ширера, Клюйверта, Руни и Кейна в Лиге чемпионов.
Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл» на выезде победил «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 4:0.
Два гола в составе победителей забил Энтони Гордон, причем оба раза он сделал это с пенальти.
24-летний форвард «сорок» стал третьим английским футболистом, который реализовал два пенальти в одном матче Лиги чемпионов. Первыми двумя были Уэйн Руни в 2011 году и Гарри Кейн в 2024 году.
Энтони Гордон стал лишь третьим игроком в истории «Ньюкасла», который забил в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Первыми двумя были Алан Ширер и Шола Амеоби в сезоне 2002/03.
Также Гордон стал вторым игроком «сорок», который забил в двух своих первых еврокубковых матчах за клуб. Первым был Патрик Клюйверт в сезоне 2004/05.
Нападающий «Ньюкасла» стал пятым футболистом в истории клуба, который забил 2+ гола в матче Лиги чемпионов. Первыми четырьмя были Алан Ширер (дважды), Шола Амеоби, Фаустино Асприлья и Крейг Беллами.
