Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Ньюкасла повторил достижения Ширера, Клюйверта, Руни и Кейна в ЛЧ
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:16 | Обновлено 01 октября 2025, 22:17
196
0

Энтони Гордон в матче против «Юнион Сен-Жилуаз» оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Игрок «Ньюкасла» повторил достижения Ширера, Клюйверта, Руни и Кейна в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл» на выезде победил «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 4:0.

Два гола в составе победителей забил Энтони Гордон, причем оба раза он сделал это с пенальти.

24-летний форвард «сорок» стал третьим английским футболистом, который реализовал два пенальти в одном матче Лиги чемпионов. Первыми двумя были Уэйн Руни в 2011 году и Гарри Кейн в 2024 году.

Энтони Гордон стал лишь третьим игроком в истории «Ньюкасла», который забил в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Первыми двумя были Алан Ширер и Шола Амеоби в сезоне 2002/03.

Также Гордон стал вторым игроком «сорок», который забил в двух своих первых еврокубковых матчах за клуб. Первым был Патрик Клюйверт в сезоне 2004/05.

Нападающий «Ньюкасла» стал пятым футболистом в истории клуба, который забил 2+ гола в матче Лиги чемпионов. Первыми четырьмя были Алан Ширер (дважды), Шола Амеоби, Фаустино Асприлья и Крейг Беллами.

Энтони Гордон Ньюкасл Юнион Сен-Жилуаз Лига чемпионов Уэйн Руни Алан Ширер Патрик Клюйверт Гарри Кейн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
