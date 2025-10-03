КАПЕЛЛО: «Он величайший. Это смертельная трагедия для футбола»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло похвалил бывшего форварда «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

«Марко ван Бастен был самым выдающимся нападающим, которого я когда-либо тренировал. Его преждевременный уход на пенсию стал смертельным несчастьем для него, для футбола и для «Милана», — сказал Фабио Капелло.

Марко ван Бастен завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 29 лет из-за хронической травмы колена.

