Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 03:18 |
КАПЕЛЛО: «Он величайший. Это смертельная трагедия для футбола»

Фабио похвалил Марко ван Бастена

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло похвалил бывшего форварда «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

«Марко ван Бастен был самым выдающимся нападающим, которого я когда-либо тренировал. Его преждевременный уход на пенсию стал смертельным несчастьем для него, для футбола и для «Милана», — сказал Фабио Капелло.

Марко ван Бастен завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 29 лет из-за хронической травмы колена.

Ранее известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.

Фабио Капелло Марко ван Бастен
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
