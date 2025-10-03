ФЕРГЮСОН: «Это позор, он мог умереть. Его нужно было дисквалифицировать»
Тренер вспомнил эпизод в матче «МЮ» – «Виган»
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил эпизод в матче против «Виган» в 2012 году. Тогда Робин ван Перси оказался на газоне, а Эшли Уильямс в упор ударил его мячом по голове.
«Меня тогда шокировало выступление рефери, я был разочарован его работой. Ситуация, которая была с Робином ван Перси – сумасшедшая, его могли убить. Уильямса тогда следовало надолго дисквалифицировать. Это самое опасное, что я когда-либо видел на футбольном поле за много-много лет», – сказал Фергюсон.
Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.
