  4. ПСЖ купит Забарному в партнеры игрока за €100 млн, который забил Украине
Франция
03 октября 2025, 00:40 |
ПСЖ купит Забарному в партнеры игрока за €100 млн, который забил Украине

Олисе может перебраться в Париж

ПСЖ купит Забарному в партнеры игрока за €100 млн, который забил Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

«ПСЖ» решил усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации источника, играть в Париж может приехать француз Майкл Олисе, который недавно огорчил сборную Украины в отборе на ЧМ-2026.

Источники утверждают, что «ПСЖ» готов выложить за трансфер игрока 100 миллионов евро. Отмечается, что «Бавария» не спешит продавать футболиста и ее будет не просто убедить.

В этом сезоне на счету Олисе 14 матчей, восемь голов и восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что на Олисе нацелился мадридский «Реал».

Источник: Fichajes.net
