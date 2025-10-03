ПСЖ купит Забарному в партнеры игрока за €100 млн, который забил Украине

«ПСЖ» решил усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации источника, играть в Париж может приехать француз Майкл Олисе, который недавно огорчил сборную Украины в отборе на ЧМ-2026.

Источники утверждают, что «ПСЖ» готов выложить за трансфер игрока 100 миллионов евро. Отмечается, что «Бавария» не спешит продавать футболиста и ее будет не просто убедить.

В этом сезоне на счету Олисе 14 матчей, восемь голов и восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что на Олисе нацелился мадридский «Реал».