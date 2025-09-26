Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе

Мадридский «Реал» находится в активном поиске замены для бразильца Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, мадридцы в случае ухода бразильца настроены осуществить трансфер вингера «Баварии» Майкла Олисе, футболиста очень сильно хочет видеть в клубе его соотечественник Килиан Мбаппе – звезда «Реала».

В этом сезоне Олисе провел семь матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.