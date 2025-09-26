Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Испания
26 сентября 2025, 00:58 |
282
0

Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе

Мадридцы нацелились на Олисе

26 сентября 2025, 00:58 |
282
0
Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Real Madrid Confidential

Мадридский «Реал» находится в активном поиске замены для бразильца Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, мадридцы в случае ухода бразильца настроены осуществить трансфер вингера «Баварии» Майкла Олисе, футболиста очень сильно хочет видеть в клубе его соотечественник Килиан Мбаппе – звезда «Реала».

В этом сезоне Олисе провел семь матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

По теме:
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Мбаппе имеет лучший старт в Ла Лиге, чем Роналду. Статистика нападающих
100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе Майкл Олисе Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бавария трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25 сентября 2025, 18:19 1
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 18
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»

Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие

Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25.09.2025, 21:03
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Футбол | 26.09.2025, 00:55
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 32
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем