Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Мадридцы нацелились на Олисе
Мадридский «Реал» находится в активном поиске замены для бразильца Винисиуса Жуниора.
По информации испанских СМИ, мадридцы в случае ухода бразильца настроены осуществить трансфер вингера «Баварии» Майкла Олисе, футболиста очень сильно хочет видеть в клубе его соотечественник Килиан Мбаппе – звезда «Реала».
В этом сезоне Олисе провел семь матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.
