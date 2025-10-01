Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Пекине. Видеообзор матча

1 октября вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) проиграла Джессике Пегуле (США, WTA 7) в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 за 2 часа и 20 минут. Это было пятое очное противостояние соперниц – Марта уступила Джессике в четвертом матче.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Пегула в четвертьфинале тысячника в Пекине поборется против Эммы Наварро, которая также представляет США.

🏆 WTA 1000 Пекін. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Видеообзор матча