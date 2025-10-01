Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Пекине. Видеообзор матча
WTA
01 октября 2025, 21:33 |
260
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Пекине. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине

01 октября 2025, 21:33 |
260
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Пекине. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

1 октября вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) проиграла Джессике Пегуле (США, WTA 7) в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 за 2 часа и 20 минут. Это было пятое очное противостояние соперниц – Марта уступила Джессике в четвертом матче.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Пегула в четвертьфинале тысячника в Пекине поборется против Эммы Наварро, которая также представляет США.

🏆 WTA 1000 Пекін. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Видеообзор матча

По теме:
Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Джессика Пегула теннисные видеообзоры WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Футбол | 01 октября 2025, 18:57 5
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом

Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей

Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Теннис | 01 октября 2025, 16:05 0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине

Поединок 1/8 финала состоится 1 октября и начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву

Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01.10.2025, 06:05
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 2
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем