  4. Хаби АЛОНСО: «Как игрок Реала мог так поступить? Мне это не понравилось»
06 октября 2025, 00:59 |
Хаби АЛОНСО: «Как игрок Реала мог так поступить? Мне это не понравилось»

Тренер разочарован словами Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо раскритиковал лидера клуба Феде Вальверде.

Футболист как будто вынес на публику то, что не хочет играть на позиции правого защитника, что разозлило тренера, который не включил его в состав на матч Лиги чемпионов против «Кайрата».

«Как Феде Вальверде мог так поступить? Мне это не понравилось. Мы говорили об этом в частном порядке, но не публично. Нет необходимости выносить такие вещи на публику», — отметил Алонсо.

Вальверде провел в этом сезоне за «Реал» восемь матчей и отдал три результативные передачи.

Федерико Вальверде Реал Мадрид Ла Лига Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
