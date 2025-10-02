Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
02 октября 2025, 21:03
ВИДЕО. Свитолина и три мушкетера. Промо-ролик прощального сезона Монфиса

В 2026 году Гаэль завершит профессиональную карьеру

ВИДЕО. Свитолина и три мушкетера. Промо-ролик прощального сезона Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис объявил, что завершит профессиональную карьеру в 2026 году.

Монфис опубликовал прощальное письмо в своих социальных сетях. Гаэль попрощается с теннисом на Мастерсе в Париже.

Монфис опубликовал промо-ролик, который посвящен его последнему сезону в Туре.

В видео можно увидеть жену Гаэля Элину Свитолину, а также трех экс-теннисистов, друзей француза, которых он назвал в письме «тремя мушкетерами»: Ришара Гаске, Жо-Вилфрид Цонга, Жиля Симона.

ВИДЕО. Свитолина и три мушкетера. Промо-ролик прощального сезона Монфиса

Жо-Вилфрид Цонга Ришар Гаске Жиль Симон Гаэль Монфис Элина Свитолина завершение карьеры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
