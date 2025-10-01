Муж Свитолиной Монфис сообщил, когда завершит профессиональную карьеру

39-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который занимает 53-е место в рейтинге ATP, сообщил, что завершит карьеру в 2026 году.

«Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года и начал играть профессионально в 18. Теперь, отпраздновав свой 39-й день рождения всего месяц назад, я хочу сообщить, что предстоящий год станет моим последним в качестве профессионального теннисиста.

Возможность превратить свою страсть в профессию – это привилегия, которую я ценил в каждом матче и в каждом мгновении своей 21-летней карьеры. Хотя эта игра значит для меня все, я абсолютно в мире с решением завершить карьеру в конце теннисного сезона 2026 года.

В основном я чувствую себя переполненным благодарностью. Я хотел бы выразить ее стольким людям:

Моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе – и выдающейся спортсменке самой по себе.

Моей дочери Скай, за ту глубокую любовь, смысл и радость, которые она принесла в мои дни.

Моему брату Дарилу и моим сестрам Родди и Маэли, за то, что поддерживали меня в трудные времена и помогали праздновать хорошее.

Моим лучшим друзьям и близким, лица которых на трибунах всегда придавали мне смелости тогда, когда это было важнее всего.

Моему давнему агенту Николя, чья поддержка и дружба помогли мне достичь самых высоких вершин и пережить самые тяжёлые падения.

Моим тренерам и членам команды за все эти годы, которые поверили в долговязого парня из Парижа и помогли развить мой талант так, как я никогда не мог представить.

Каждому человеку, кто когда-либо болел или кричал «Allez, Gaël!» вживую или у экрана телевизора: ваша энергия и любовь – это действительно всё для меня.

Французской теннисной федерации за их неизменную поддержку с первого дня.

Жо-Вилфриду Цонга, Жилю Симону и Ришару Гаске – моим трём мушкетерам и лучшим друзьям на всю жизнь.

И больше всего – моим родителям: потому что все это было бы невозможно, немыслимо даже, без них.

Папа, мама, посмотрите, как далеко мы зашли.

Хотя я был близок, я так и не выиграл турнир Grand Slam за свою карьеру. Я не стану притворяться, что ожидаю сделать это в следующем году. «Ты мог, ты должен был…»

Как могут подтвердить те, кто меня знает, я никогда так не думал, и, честно говоря, я слишком стар, чтобы начинать думать так сейчас. Жизнь слишком коротка. Поверьте, когда я так говорю, то у меня нет сожалений.

Что у меня есть – это чувство, что мне повезло: безумно, нелепо повезло. У меня была возможность играть в золотую эру тенниса, рядом с некоторыми из величайших имен в истории нашего спорта: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреем.

Даже поражения кажутся эпическими, когда ты встречаешься с легендой (хотя должен признать, что и случайные победы были довольно эйфоричными).

Уже здесь новое, захватывающее поколение игроков, и я надеюсь, что они будут наслаждаться своим временем на корте так же, как наслаждался я в последние два десятилетия. Рискуя прозвучать как отец, а я им и являюсь, это действительно проходит так быстро.

Кроме «Lamonf», меня называли «Шоуменом» за время моей карьеры, но я хочу, чтобы вы знали: это никогда не было просто шоу для публики.

То, что вы видите, – это радость, чистая радость, переливающаяся через край. Моя страсть и удовольствие на корте реальны, и их энергия заряжает меня в каждом матче. Я думаю, то, что зрители воспринимают как «шоу», – это ток, проходящий через всех них и возвращающийся в мою игру.

Полный круг восторга и наслаждения.

Когда любишь что-то так сильно, никогда не кажется, что пришло подходящее время прощаться. Но 40 станет правильным временем для меня.

Конечно, выиграть еще один титул до завершения было бы по-настоящему невероятно. Но, по правде говоря, моя единственная настоящая цель на предстоящий год проста:

Наслаждаться каждой минутой и играть каждый матч так, будто он мой последний. С любовью и благодарностью, Гаэль Монфис», – опубликовал такое письмо Гаэльм в своем Instagram.

Монфис планирует отыграть весь сезон 2026 года и попрощаться с профессиональной карьерой на Мастерсе в Париже.

За время профессиональной карьеры Монфис, который на пике доходил до шестого места в рейтинге ATP, завоевал 13 титулов, включая три турнира категории ATP 500. Еще 22 раза он останавливался в шаге от победы, уступив в финалах соревнований ATP, в том числе трижды на турнирах серии Мастерс.

На турнирах Grand Slam его наивысшими достижениями являются полуфиналы на Ролан Гаррос 2008 и US Open 2016.