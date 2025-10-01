Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Муж Свитолиной Монфис сообщил, когда завершит профессиональную карьеру
ATP
01 октября 2025, 13:10 |
304
0

Муж Свитолиной Монфис сообщил, когда завершит профессиональную карьеру

Гаэль планирует отыграть весь сезон 2025 года и попрощаться на Мастерсе в Париже

01 октября 2025, 13:10 |
304
0
Муж Свитолиной Монфис сообщил, когда завершит профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

39-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который занимает 53-е место в рейтинге ATP, сообщил, что завершит карьеру в 2026 году.

«Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года и начал играть профессионально в 18. Теперь, отпраздновав свой 39-й день рождения всего месяц назад, я хочу сообщить, что предстоящий год станет моим последним в качестве профессионального теннисиста.

Возможность превратить свою страсть в профессию – это привилегия, которую я ценил в каждом матче и в каждом мгновении своей 21-летней карьеры. Хотя эта игра значит для меня все, я абсолютно в мире с решением завершить карьеру в конце теннисного сезона 2026 года.

В основном я чувствую себя переполненным благодарностью. Я хотел бы выразить ее стольким людям:

  • Моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе – и выдающейся спортсменке самой по себе.
  • Моей дочери Скай, за ту глубокую любовь, смысл и радость, которые она принесла в мои дни.
  • Моему брату Дарилу и моим сестрам Родди и Маэли, за то, что поддерживали меня в трудные времена и помогали праздновать хорошее.
  • Моим лучшим друзьям и близким, лица которых на трибунах всегда придавали мне смелости тогда, когда это было важнее всего.
  • Моему давнему агенту Николя, чья поддержка и дружба помогли мне достичь самых высоких вершин и пережить самые тяжёлые падения.
  • Моим тренерам и членам команды за все эти годы, которые поверили в долговязого парня из Парижа и помогли развить мой талант так, как я никогда не мог представить.
  • Каждому человеку, кто когда-либо болел или кричал «Allez, Gaël!» вживую или у экрана телевизора: ваша энергия и любовь – это действительно всё для меня.
  • Французской теннисной федерации за их неизменную поддержку с первого дня.
  • Жо-Вилфриду Цонга, Жилю Симону и Ришару Гаске – моим трём мушкетерам и лучшим друзьям на всю жизнь.
  • И больше всего – моим родителям: потому что все это было бы невозможно, немыслимо даже, без них.
  • Папа, мама, посмотрите, как далеко мы зашли.

Хотя я был близок, я так и не выиграл турнир Grand Slam за свою карьеру. Я не стану притворяться, что ожидаю сделать это в следующем году. «Ты мог, ты должен был…»

Как могут подтвердить те, кто меня знает, я никогда так не думал, и, честно говоря, я слишком стар, чтобы начинать думать так сейчас. Жизнь слишком коротка. Поверьте, когда я так говорю, то у меня нет сожалений.

Что у меня есть – это чувство, что мне повезло: безумно, нелепо повезло. У меня была возможность играть в золотую эру тенниса, рядом с некоторыми из величайших имен в истории нашего спорта: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреем.

Даже поражения кажутся эпическими, когда ты встречаешься с легендой (хотя должен признать, что и случайные победы были довольно эйфоричными).

Уже здесь новое, захватывающее поколение игроков, и я надеюсь, что они будут наслаждаться своим временем на корте так же, как наслаждался я в последние два десятилетия. Рискуя прозвучать как отец, а я им и являюсь, это действительно проходит так быстро.

Кроме «Lamonf», меня называли «Шоуменом» за время моей карьеры, но я хочу, чтобы вы знали: это никогда не было просто шоу для публики.
То, что вы видите, – это радость, чистая радость, переливающаяся через край. Моя страсть и удовольствие на корте реальны, и их энергия заряжает меня в каждом матче. Я думаю, то, что зрители воспринимают как «шоу», – это ток, проходящий через всех них и возвращающийся в мою игру.
Полный круг восторга и наслаждения.

Когда любишь что-то так сильно, никогда не кажется, что пришло подходящее время прощаться. Но 40 станет правильным временем для меня.
Конечно, выиграть еще один титул до завершения было бы по-настоящему невероятно. Но, по правде говоря, моя единственная настоящая цель на предстоящий год проста:

Наслаждаться каждой минутой и играть каждый матч так, будто он мой последний. С любовью и благодарностью, Гаэль Монфис», – опубликовал такое письмо Гаэльм в своем Instagram.

Монфис планирует отыграть весь сезон 2026 года и попрощаться с профессиональной карьерой на Мастерсе в Париже.

За время профессиональной карьеры Монфис, который на пике доходил до шестого места в рейтинге ATP, завоевал 13 титулов, включая три турнира категории ATP 500. Еще 22 раза он останавливался в шаге от победы, уступив в финалах соревнований ATP, в том числе трижды на турнирах серии Мастерс.

На турнирах Grand Slam его наивысшими достижениями являются полуфиналы на Ролан Гаррос 2008 и US Open 2016.

По теме:
Именитый немецкий тренер и чемпион Англии решил завершить карьеру
Арда Туран обратился к легенде Барселоны: «Ты совершил революцию в игре»
Хавьер МАСКЕРАНО: «Он думал об этом последние несколько недель. Очень жаль»
Гаэль Монфис завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского
Футбол | 01 октября 2025, 06:24 5
Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского
Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского

У тренера и Андрея Ярмоленко не самые лучшие отношения

Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01 октября 2025, 06:05 3
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины

Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Теннис | 01.10.2025, 12:34
Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 2
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 43
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем