Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 октября 2025, 16:37
Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Нападающий принес победу «Галатасараю» над «Ливерпулем»

Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Виктор Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов (10 голов).

Произошло это в матче 2-го тура, в котором «Галатасарай» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0, а победный гол забил как раз нигериец.

Осимхен стал первым представителем Нигерии в еврокубке, который забил 10 голов в турнире.

Лучшие нигерийские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 10 – Виктор Осимхен (Лилль, Наполи, Галатасарай)
  • 9 – Обафеми Мартинс (Интер)
  • 7 – Виктор Икпеба (Монако)
  • 5 – Якубу Айегбени (Маккаби Х.)
  • 5 – Адемола Лукман (Аталанта)
  • 5 – Нванкво Кану (Аякс, Арсенал)

«Ливерпуль» проиграл второй подряд матч во всех турнирах. В прошлом поединке АПЛ «красные» уступили «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.

«Галатасарай» стал пятым клубом в истории Лиги чемпионов, который сыграл не менее 5 матчей против «Ливерпуля» в турнире и имеет больше побед над ним, чем поражений. Первыми четырьмя командами являются «Реал», «Барселона», «Челси» и «Наполи».

Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Виктор Осимхен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
