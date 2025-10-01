Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Нападающий принес победу «Галатасараю» над «Ливерпулем»
Виктор Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов (10 голов).
Произошло это в матче 2-го тура, в котором «Галатасарай» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0, а победный гол забил как раз нигериец.
Осимхен стал первым представителем Нигерии в еврокубке, который забил 10 голов в турнире.
Лучшие нигерийские бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 10 – Виктор Осимхен (Лилль, Наполи, Галатасарай)
- 9 – Обафеми Мартинс (Интер)
- 7 – Виктор Икпеба (Монако)
- 5 – Якубу Айегбени (Маккаби Х.)
- 5 – Адемола Лукман (Аталанта)
- 5 – Нванкво Кану (Аякс, Арсенал)
«Ливерпуль» проиграл второй подряд матч во всех турнирах. В прошлом поединке АПЛ «красные» уступили «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.
«Галатасарай» стал пятым клубом в истории Лиги чемпионов, который сыграл не менее 5 матчей против «Ливерпуля» в турнире и имеет больше побед над ним, чем поражений. Первыми четырьмя командами являются «Реал», «Барселона», «Челси» и «Наполи».
Victor Osimhen is now the outright top Nigerian goalscorer in Champions League history 🇳🇬 pic.twitter.com/C9ZbYCQcqk— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 30, 2025
5 - Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaşıp mağlup ettiğinden daha fazla kaybettiği takımlar:— OptaCan (@OptaCan) September 30, 2025
Real Madrid (7G 1B 4M)
Barcelona (3G 1B 2M)
Chelsea (3G 5B 2M)
Napoli (3G 1B 2M)
Galatasaray (2G 2B 1M)
Aslan. pic.twitter.com/iasUBChH1E
