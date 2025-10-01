Виктор ОСИМХЕН: «Этот клуб лучший в мире»
Галатасарай одержал победу над Ливерпулем
Форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем" (1:0) в основном раунде Лиги чемпионов.
«Хочу поздравить ребят. У нас был очень сильный соперник. Казалось, у них есть все шансы победить. Но мы сплотились. Я хотел играть, потому что пропустил три недели.
Считаю «Галатасарай» лучшей командой в мире. Здесь невероятные фанаты, которые непрерывно скандируют мое имя, и это заставляет меня играть лучше», – прокомментировал Осимхен.
Эта победа стала лишь второй для «Галатасарая» в последних 19 матчах группового этапа Лиги чемпионов, но атмосфера делала ее по-настоящему исторической. Стадион гудел еще за 45 минут до стартового свистка, и более 51 тысяч болельщиков гнали команду вперед после разгромного поражения 1:5 от «Айнтрахта» в предыдущем туре.
Напомним, что в матче с Ливерпулем единственный гол с пенальти забил Виктор Осимхен.
