Виктор ОСИМХЕН: «Этот клуб лучший в мире»

Форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем" (1:0) в основном раунде Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить ребят. У нас был очень сильный соперник. Казалось, у них есть все шансы победить. Но мы сплотились. Я хотел играть, потому что пропустил три недели.

Считаю «Галатасарай» лучшей командой в мире. Здесь невероятные фанаты, которые непрерывно скандируют мое имя, и это заставляет меня играть лучше», – прокомментировал Осимхен.

Эта победа стала лишь второй для «Галатасарая» в последних 19 матчах группового этапа Лиги чемпионов, но атмосфера делала ее по-настоящему исторической. Стадион гудел еще за 45 минут до стартового свистка, и более 51 тысяч болельщиков гнали команду вперед после разгромного поражения 1:5 от «Айнтрахта» в предыдущем туре.

Напомним, что в матче с Ливерпулем единственный гол с пенальти забил Виктор Осимхен.