Киевское Динамо стартует в основном этапе Лиги конференций 2025/26 с матча против английского Кристал Пэлас.

Встреча состоится в четверг, 2 октября, в польском городе Люблин на местном стадионе. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Динамо начало еврокубковый сезон с Q2 Лиги чемпионов, где одолело Хамрун. Далее последовало фиаско в Q3 ЛЧ в противостоянии с Пафосом, а затем поражение в Q4 Лиги Европы от Маккаби Тель-Авив.

Кристал Пэлас впервые в клубной истории выступит в основном этапе еврокубка. В четвертом раунде отбора ЛК орлы одолели норвежский клуб Фредрикстад.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.