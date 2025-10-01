Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Встреча первого тура третьего по силе еврокубка начнется 2 октября в 19:45 по Киеву
Киевское Динамо стартует в основном этапе Лиги конференций 2025/26 с матча против английского Кристал Пэлас.
Встреча состоится в четверг, 2 октября, в польском городе Люблин на местном стадионе. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо начало еврокубковый сезон с Q2 Лиги чемпионов, где одолело Хамрун. Далее последовало фиаско в Q3 ЛЧ в противостоянии с Пафосом, а затем поражение в Q4 Лиги Европы от Маккаби Тель-Авив.
Кристал Пэлас впервые в клубной истории выступит в основном этапе еврокубка. В четвертом раунде отбора ЛК орлы одолели норвежский клуб Фредрикстад.
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча
Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву