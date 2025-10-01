Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Лига конференций
01 октября 2025, 15:18 | Обновлено 01 октября 2025, 16:03
Встреча первого тура третьего по силе еврокубка начнется 2 октября в 19:45 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо стартует в основном этапе Лиги конференций 2025/26 с матча против английского Кристал Пэлас.

Встреча состоится в четверг, 2 октября, в польском городе Люблин на местном стадионе. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо начало еврокубковый сезон с Q2 Лиги чемпионов, где одолело Хамрун. Далее последовало фиаско в Q3 ЛЧ в противостоянии с Пафосом, а затем поражение в Q4 Лиги Европы от Маккаби Тель-Авив.

Кристал Пэлас впервые в клубной истории выступит в основном этапе еврокубка. В четвертом раунде отбора ЛК орлы одолели норвежский клуб Фредрикстад.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

