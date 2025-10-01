Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Сборная УКРАИНЫ
01 октября 2025, 19:33 | Обновлено 01 октября 2025, 19:34
191
0

СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»

Команда не обыграла Панаму

01 октября 2025, 19:33 | Обновлено 01 октября 2025, 19:34
191
0
СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины U-20 Геннадий Синчук рассказал о том, как в матче чемпионата мира против Панамы (1:1) взялся пробивать пенальти после того, как его партнер Александр Пищур не забил с точки, но судья дал шанс перебить.

Игрок реализовал свой шанс.

«Саша [Пищур] заработал пенальти, когда решали, кто будет его пробивать, он сказал, что уверен. Потом он пробил, я подошел к нему, спросил. Он говорит мне, буду ли я пробивать, я ответил, что уверен и могу пробить. Так и вышло».

«Поддержал его [после первой нереализованной попытки пенальти]. Мы одна команда, нужно друг друга поддерживать, если ошибся – ничего страшного, мы друг за друга должны играть и сражаться», – добавил Синчук.

Украина после двух туров набрала 4 очка, а последняя игра группового этапа пройдет в пятницу, соперником будет Парагвай.

По теме:
Коуч сборной Украины U-20: «Это потеря. Очень жаль»
ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой
Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Геннадий Синчук Александр Пищур-младший сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 08:18 30
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01 октября 2025, 04:05 0
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться

Американец выделил Мухаммеда Али

Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Футбол | 01.10.2025, 19:21
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Футбол | 01.10.2025, 18:22
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 1
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 8
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем