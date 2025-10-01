СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»

Хавбек сборной Украины U-20 Геннадий Синчук рассказал о том, как в матче чемпионата мира против Панамы (1:1) взялся пробивать пенальти после того, как его партнер Александр Пищур не забил с точки, но судья дал шанс перебить.

Игрок реализовал свой шанс.

«Саша [Пищур] заработал пенальти, когда решали, кто будет его пробивать, он сказал, что уверен. Потом он пробил, я подошел к нему, спросил. Он говорит мне, буду ли я пробивать, я ответил, что уверен и могу пробить. Так и вышло».

«Поддержал его [после первой нереализованной попытки пенальти]. Мы одна команда, нужно друг друга поддерживать, если ошибся – ничего страшного, мы друг за друга должны играть и сражаться», – добавил Синчук.

Украина после двух туров набрала 4 очка, а последняя игра группового этапа пройдет в пятницу, соперником будет Парагвай.