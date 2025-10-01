Шахтер согласовал трансфер бразильца с клаусулой в €50 млн, но есть нюанс
Габриэль Мек отказался ехать в Украину
Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским атакующим полузащитником «Гремио» Габриэлем Меком, сообщает Telegram-канал «Інсайди від Пасічника 2.0».
По информации источника, «горняки» даже успели договориться о трансфере 17-летнего футболиста, но тот категорически отказался ехать в Украину.
Габриэль Мек не имеет опыта игры на взрослом уровне. Контракт молодого футболиста из «Грэмио» действует до лета 2027 года и содержит клаусулу в 50 миллионов евро.
Ранее информацию о серьезном интересе к Габриелю Меку прокомментировал вице-президент «Грэмио» Алешандре Россато.
