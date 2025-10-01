Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер согласовал трансфер бразильца с клаусулой в €50 млн, но есть нюанс
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 14:19 |
1223
0

Шахтер согласовал трансфер бразильца с клаусулой в €50 млн, но есть нюанс

Габриэль Мек отказался ехать в Украину

01 октября 2025, 14:19 |
1223
0
Шахтер согласовал трансфер бразильца с клаусулой в €50 млн, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским атакующим полузащитником «Гремио» Габриэлем Меком, сообщает Telegram-канал «Інсайди від Пасічника 2.0».

По информации источника, «горняки» даже успели договориться о трансфере 17-летнего футболиста, но тот категорически отказался ехать в Украину.

Габриэль Мек не имеет опыта игры на взрослом уровне. Контракт молодого футболиста из «Грэмио» действует до лета 2027 года и содержит клаусулу в 50 миллионов евро.

Ранее информацию о серьезном интересе к Габриелю Меку прокомментировал вице-президент «Грэмио» Алешандре Россато.

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер должен победить, а Динамо – удивить»
Абердин – Шахтер. Старт Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Габриэль Мек Шахтер Донецк Гремио трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 14:41 0
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01 октября 2025, 09:39 11
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025

Коуч пообщался с журналистами после матча

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01.10.2025, 04:05
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Футбол | 01.10.2025, 07:53
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 43
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 7
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем