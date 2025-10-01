Мареска пояснил победу Челси над Бенфикой в ЛЧ: «Нам это было нужно»

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска прокомментировал победу над Бенфикой во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, где «синие» одолели «орлов» (1:0)

«Нам точно нужна была победа, три очка, по разным причинам. Я думаю, что в первом тайме мы контролировали игру, мы забили гол, мы создали больше моментов и не пропустили ничего, кроме двух-трех передач, что нормально.

А потом во втором тайме по разным причинам мы остановились. Я думаю, что у нас на поле есть некоторые игроки, которые, к сожалению, не готовы на 100%, но они играют, потому что у нас семь или восемь игроков в лазарете.

Но также я думаю, что было хорошо победить сегодня вечером, в любом случае, даже если иногда нужно научиться побеждать нехорошим способом, например на последних минутах игры

Да, безусловно. Прежде всего, цель – пройти следующий этап, но если нам удастся финишировать в первой восьмерке, это очень хорошо для нас

Сейчас у нас шесть игр. Увидим, сможем ли мы восстановить игроков, это очень важно для нас. Но сейчас мы больше сосредоточены на субботней игре. Потом у нас международный перерыв, которого мы ждем, потому что к нам могут вернуться игроки. Видите ли, сегодня вечером Бенуа Бадиашиль был очень хорош. Так что если мы сможем восстановить игроков, это то, что нам нужно, — сказал Мареска.