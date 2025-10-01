Микель АРТЕТА: «Я знаю их тренера давно. Он был моим тренером»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»:

«Продление контракта с Салибой? Отличная новость, очень радует. Поздравляю его, он полностью заслуживает новый контракт. Его вклад в клуб, в команду за последние несколько лет был феноменальным. Я очень рад, что костяк команды остается с нами.

Камбэк против «Ньюкасла»? Конечно, это огромная энергия. Когда ты заходишь в раздевалку, все празднуют, особенно из-за того, как это произошло. Но нужно сразу двигаться дальше, мы знаем, что нас ждет очень тяжелый матч против «Олимпиакоса», и мы готовы к нему.

В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала ЛЧ. У нас та же амбиция — играть матч за матчем и стараться быть лучше соперника, что очень сложно в этом турнире, и выиграть как можно больше матчей. Мы знаем, насколько важны болельщики на домашнем стадионе для достижения наших целей на этом этапе, и завтра у нас есть возможность хорошо начать.

У «Олимпиакоса» очень хорошая команда и очень, очень хороший тренер, которого я знаю с подросткового возраста, потому что он был моим тренером в тот период. Я знаю, как он работает, насколько он эффективен, поэтому я говорю, что завтра будет очень тяжелый матч».

Матч «Арсенал» – «Олимпиакос» состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.