Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Я знаю их тренера давно. Он был моим тренером»
Лига чемпионов
01 октября 2025, 10:30 |
560
0

Микель АРТЕТА: «Я знаю их тренера давно. Он был моим тренером»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от игры с «Олимпиакосом»

01 октября 2025, 10:30 |
560
0
Микель АРТЕТА: «Я знаю их тренера давно. Он был моим тренером»
УЕФА. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»:

«Продление контракта с Салибой? Отличная новость, очень радует. Поздравляю его, он полностью заслуживает новый контракт. Его вклад в клуб, в команду за последние несколько лет был феноменальным. Я очень рад, что костяк команды остается с нами.

Камбэк против «Ньюкасла»? Конечно, это огромная энергия. Когда ты заходишь в раздевалку, все празднуют, особенно из-за того, как это произошло. Но нужно сразу двигаться дальше, мы знаем, что нас ждет очень тяжелый матч против «Олимпиакоса», и мы готовы к нему.

В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала ЛЧ. У нас та же амбиция — играть матч за матчем и стараться быть лучше соперника, что очень сложно в этом турнире, и выиграть как можно больше матчей. Мы знаем, насколько важны болельщики на домашнем стадионе для достижения наших целей на этом этапе, и завтра у нас есть возможность хорошо начать.

У «Олимпиакоса» очень хорошая команда и очень, очень хороший тренер, которого я знаю с подросткового возраста, потому что он был моим тренером в тот период. Я знаю, как он работает, насколько он эффективен, поэтому я говорю, что завтра будет очень тяжелый матч».

Матч «Арсенал» – «Олимпиакос» состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Антонио КОНТЕ: «Наполи придется рисковать в матче со Спортингом»
Нико КОВАЧ: «Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру»
Винисиус разозлился на Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против Кайрата
Олимпиакос Пирей Арсенал Лондон Лига чемпионов Микель Артета пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 37
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30 сентября 2025, 22:37 0
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01.10.2025, 11:25
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 4
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем