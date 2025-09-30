Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной
30 сентября 2025, 23:50 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:51
ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной

Сандра Гуттьерес приехала поддержать Винисиуса Тобиаса

ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной
Instagram. Сандра Гутьеррес

Испанская модель Сандра Гутьеррес поделилась атмосферными фото с трибун «Арены Львов».

Беременная возлюбленная защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса очаровала подписчиков нежностью и стильным образом.

В Instagram она предстала в черном луке с акцентом на светлую сумку Chanel и трогательно позировала с заметным животиком.

Под публикацией Сандра написала о семье и будущем малыше, а поклонники засыпали ее комплиментами за красоту.

Максим Лапченко Источник: Instagram
