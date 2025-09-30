ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной

Испанская модель Сандра Гутьеррес поделилась атмосферными фото с трибун «Арены Львов».

Беременная возлюбленная защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса очаровала подписчиков нежностью и стильным образом.

В Instagram она предстала в черном луке с акцентом на светлую сумку Chanel и трогательно позировала с заметным животиком.

Под публикацией Сандра написала о семье и будущем малыше, а поклонники засыпали ее комплиментами за красоту.