ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной
Сандра Гуттьерес приехала поддержать Винисиуса Тобиаса
Испанская модель Сандра Гутьеррес поделилась атмосферными фото с трибун «Арены Львов».
Беременная возлюбленная защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса очаровала подписчиков нежностью и стильным образом.
В Instagram она предстала в черном луке с акцентом на светлую сумку Chanel и трогательно позировала с заметным животиком.
Под публикацией Сандра написала о семье и будущем малыше, а поклонники засыпали ее комплиментами за красоту.
