Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 30 сентября 2025, 18:25
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ

Матч пройдет 1 октября, старт – в 22:00 по Киеву

колаж Sport.ua

1 октября состоится поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Все ключевые моменты игры будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За парижан играет украинский центрбек Илья Забарный

«ПСЖ», действующий триумфатор Лиги чемпионов, уверенно начал сезон, одержав убедительную победу над «Аталантой» со счетом 4:0. В свою очередь, «Барселона» в выездном матче смогла переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
