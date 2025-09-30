Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ
Матч пройдет 1 октября, старт – в 22:00 по Киеву
1 октября состоится поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».
Все ключевые моменты игры будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
За парижан играет украинский центрбек Илья Забарный
«ПСЖ», действующий триумфатор Лиги чемпионов, уверенно начал сезон, одержав убедительную победу над «Аталантой» со счетом 4:0. В свою очередь, «Барселона» в выездном матче смогла переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:1.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
