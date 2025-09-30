Ребров снова проигнорировал. Молодой защитник не поедет в сборную Украины
Крупский отправится в молодежку
Официальный сайт Металлиста 1925 проинформировал о вызове в молодежную сборную Украины правого защитника Ильи Крупского.
Это значит, что перспективный игрок снова оказался вне списка наставника национальной команды Сергея Реброва на матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана в октябре.
Ранее у Реброва несколько раз спрашивали по поводу вызова Крупского, но наставника отвечал, что следит за прогрессом игрока.
Справа в обороне в недавних матчах против Франции и Азербайджана действовал Ефим Конопля.
В нынешнем сезоне 20-летниий Крупский провел 8 матчей.
