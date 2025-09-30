Ребров снова проигнорировал. Молодой защитник не поедет в сборную Украины

Официальный сайт Металлиста 1925 проинформировал о вызове в молодежную сборную Украины правого защитника Ильи Крупского.

Это значит, что перспективный игрок снова оказался вне списка наставника национальной команды Сергея Реброва на матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана в октябре.

Ранее у Реброва несколько раз спрашивали по поводу вызова Крупского, но наставника отвечал, что следит за прогрессом игрока.

Справа в обороне в недавних матчах против Франции и Азербайджана действовал Ефим Конопля.

В нынешнем сезоне 20-летниий Крупский провел 8 матчей.