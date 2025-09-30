Руслан РОТАНЬ: «Он много лет провел в Вересе. Мы решили не злить их»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил, почему выпустил в старте на Верес (4:1) Александра Филиппова, а не Николая Гайдучика. Именно Александр и оформил дубль в Ровно.

«Гайдучик много лет провел в «Вереске». Мы понимали, что, вероятно, не нужно злить болельщиков, если мы выпустим его [в старте]. Поэтому, вероятно, этот фактор также играл свою роль.

Но у нас 2 равноценных нападающих, я считаю – и Филиппов, и Гайдучик, поэтому я очень доволен тем, что и Филиппова прорвало, я знаю его возможности, я в нем уверен, – сказал Ротань.

В прошлом сезоне Гайдучик защищал цвета ровенского «Вереса». В 33 матчах кампании Николай забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Всего в своей карьере сыграл 129 матчей, забил 25 голов и отдал 14 голевых пасов.