Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руслан РОТАНЬ: «Он много лет провел в Вересе. Мы решили не злить их»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:43
Руслан РОТАНЬ: «Он много лет провел в Вересе. Мы решили не злить их»

Коуч «волков» объяснил, почему Николай Гайдучик не вышел в старте на матч УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил, почему выпустил в старте на Верес (4:1) Александра Филиппова, а не Николая Гайдучика. Именно Александр и оформил дубль в Ровно.

«Гайдучик много лет провел в «Вереске». Мы понимали, что, вероятно, не нужно злить болельщиков, если мы выпустим его [в старте]. Поэтому, вероятно, этот фактор также играл свою роль.

Но у нас 2 равноценных нападающих, я считаю – и Филиппов, и Гайдучик, поэтому я очень доволен тем, что и Филиппова прорвало, я знаю его возможности, я в нем уверен, – сказал Ротань.

В прошлом сезоне Гайдучик защищал цвета ровенского «Вереса». В 33 матчах кампании Николай забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Всего в своей карьере сыграл 129 матчей, забил 25 голов и отдал 14 голевых пасов.

Верес Ровно Полесье Житомир Руслан Ротань Александр Филиппов Николай Гайдучик
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
