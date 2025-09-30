С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине

19-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 52) станет соперником Янника Синнера (Италия, ATP 2) в финале хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.

В полуфинале Тьен прошел россиянина Даниила Медведева (АТР 18), который снялся в третьем сете из-за судорог при 4:0.

ATP 500 Пекин. Хард, 1/2 финала

Лернер Тьен (США) – Даниил Медведев [8] – 5:7, 7:5, 4:0, RET., Медведев

Во второй партии Медведев не подал на матч при счете 5:3, а Лернер начал камбек, выиграв восемь геймов подряд.

Тьен во второй раз одолел Медведева. В январе он выбил «нейтрала» во втором раунде Australian Open, выиграв пятисетовый матч.

Лернер добыл шестую победу над тенниситом из топ-20 рейтинга ATP в сезоне 2025 года. В LIVE-рейтинге он уже идет на 36-й позиции.

Тьен впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. С Янником он никогда ранее не играл. Сам Синнер в полуфинале справился с Алексом де Минауром.

