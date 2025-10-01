Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах
Андрей Николаевич за последние три матча отыграл только 14 минут
Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко в последних трех матчах киевского клуба отыграл только 14 минут, проведя полный поединок против «Карпат» на скамейке запасных.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, последние ограничения игрового времени Ярмоленко – это решение главного тренера Александра Шовковского, который помнит недавний конфликт с вингером на тренировке. Ярмоленко продолжает работать в общей группе и отрабатывает на тренировках.
Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до завершения текущего сезона. В кампании 2025/26 Ярмоленко провел десять матчей – без результативных действий.
