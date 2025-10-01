Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 00:20
Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах

Андрей Николаевич за последние три матча отыграл только 14 минут

Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко в последних трех матчах киевского клуба отыграл только 14 минут, проведя полный поединок против «Карпат» на скамейке запасных.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, последние ограничения игрового времени Ярмоленко – это решение главного тренера Александра Шовковского, который помнит недавний конфликт с вингером на тренировке. Ярмоленко продолжает работать в общей группе и отрабатывает на тренировках.

Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до завершения текущего сезона. В кампании 2025/26 Ярмоленко провел десять матчей – без результативных действий.

Комментарии 3
DK2025
Без бурбасятины - ну никак. Але, сайт, разве не видно, что Ярмола уже и ходить не может, и мячи от него просто отскакивают, ошибка на ошибке! И причем здесь конфликт на тренировке?!
Ответить
+1
Iigor6583
А що не поділили цей вічно неголений  в  кепці  фізручила і Ярмола ?
Ответить
0
Viktor Shuper
цікаво дуже співпало ага, що без Ярмоли 3 матчі підряд виграти не можуть 
Ответить
0
