Стало известно, почему Ярмоленко мало играет за Динамо в последних матчах

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко в последних трех матчах киевского клуба отыграл только 14 минут, проведя полный поединок против «Карпат» на скамейке запасных.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, последние ограничения игрового времени Ярмоленко – это решение главного тренера Александра Шовковского, который помнит недавний конфликт с вингером на тренировке. Ярмоленко продолжает работать в общей группе и отрабатывает на тренировках.

Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до завершения текущего сезона. В кампании 2025/26 Ярмоленко провел десять матчей – без результативных действий.