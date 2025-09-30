Слот высказался о матче с Галатасараем, вспомнив фиаско в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции поделился мыслями о предстоящем матче против «Галатасарая» во втором туре Лиги чемпионов.

Поединок между клубами состоится 30 сентября на стадионе «Рамс Парк» в турецком городе Стамбул. Начало матча запланировано на 22:00.

«Я считаю, что мы всегда должны работать на максимум – независимо от того, выигрываем мы, проигрываем или играем вничью. Мы обязаны делать всё, что от нас требуется, если хотим бороться за трофеи. Тем более, если ты носишь футболку «Ливерпуля», ты обязан отдавать все силы и совмещать это с лучшим футболом, в который способен играть. Думаю, в матче с «Кристал Пэлас» мы создали больше моментов, чем в трёх предыдущих играх против соперников вместе взятых, но при этом позволили оппоненту создать значительно больше шансов, чем раньше. Поэтому мы точно можем улучшить несколько аспектов – и именно на этих моментах я сосредоточу внимание игроков.

Для меня защита – это не только работа защитников. Наша сила всегда заключалась в том, что мы держали соперников как можно дальше от своих ворот, и это, как правило, начиналось далеко не с линии обороны. Если посмотреть детальнее – мы пропустили четыре гола после стандартов. Да, мы поменяли фулбеков, но изменилось не только это, и объяснять пропущенные голы исключительно заменой фулбеков неправильно. Первое, что приходит на ум – дело не в крайних защитниках. Это всегда командная работа.

В прошлом сезоне я неоднократно говорил: причина того, что мы так мало пропускали, заключалась в том, что все 11 игроков работали невероятно усердно, чтобы сопернику было трудно даже создать момент. В этом сезоне мы тоже часто так действовали, но можно работать сколько угодно – а стандартные положения это почти отдельная игра внутри матча. В прошлом году это было одним из наших главных преимуществ: мы практически не пропускали после стандартов.

Мы должны вернуться к этому. Мы не меняли нашей организации, ничего не перестраивали, поэтому в ближайшие недели и месяцы должны доказать, что, возможно, нам просто немного не повезло. Такое бывает в 5-6 матчах, но в долгосрочной перспективе нужно прибавлять, ведь я вижу, что некоторые команды Премьер-лиги выигрывают матчи благодаря стандартам, а мы иногда проигрываем из-за них.

Что нужно сделать, чтобы обыграть «Галатасарай»? Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «инициатива». Для меня «Пэлас» её не имел, если говорить о контроле мяча. Первые восемь минут были абсолютно нормальными, пока мы не пропустили после углового. Кстати, ещё вопрос – был ли это вообще угловой, из-за этого я и получил жёлтую карточку. После этого они создали слишком много моментов, но не потому, что владели инициативой, а потому, что несколько раз очень хорошо поймали нас на контратаках, а мы теряли мяч в зонах, где этого нельзя было допускать. Мы обязаны сыграть гораздо лучше. Я не утверждаю, что мы провели хороший первый тайм, но и не считаю, что инициатива сама по себе имеет большое значение.

Если у тебя есть инициатива, это должно приводить к созданию моментов и уж точно не к тому, что ты их пропускаешь. Но нельзя сказать, что они нас полностью переиграли. Они просто несколько раз хорошо использовали наши ошибки, выиграли подбор – и именно это мы должны улучшить. «Галатасарай» – совсем другая команда, чем «Пэлас», но тоже очень трудный соперник.

Восемнадцать матчей без поражений у «Кристал Пэлас», и теперь мы играем против команды, которая выиграла первые семь игр в чемпионате. Это значит, что они также очень сильны ментально. Когда часто побеждаешь, становишься и психологически устойчивее. Это очень сложный соперник с большим качеством, но сравнивать эти команды нельзя: одна играет по схеме 5-4-1, другая – 4-3-3, разные игроки, разный тренер, разная система.

Поражение «Галатасарая» в ЛЧ? Я видел тот матч с «Айнтрахтом» – им очень не повезло. Моменты, которые они позволили создать, были минимальными, и тут либо качество «Айнтрахта», либо немного рокового невезения привели к пяти пропущенным. Если бы они сыграли тот же матч ещё раз, никогда бы не пропустили пять. Они сыграли гораздо лучше, чем показал счёт 1:5. Это видно и по старту сезона в Турции: семь побед, всего два пропущенных, много забитых. Очень сильная команда и очень хороший тренер, который добивался успеха здесь ещё как игрок. Они знают, что нужно, чтобы выиграть чемпионат или отдельный матч, и мы должны быть готовы.

Стандарты «Галатасарая»? Ответ почти уже есть в вашем вопросе: мы доказали, что умеем очень хорошо обороняться при стандартах. Футбол всё больше превращается в игру стандартов. Я это вижу. По дороге на матч с «Пэлас» смотрел «Брентфорд» – «МЮ»: 25 минут – и из них, наверное, 20 – это были вбрасывания, стандарты, вбрасывания, стандарты, угловые, удары от ворот. И это стиль футбола, который в Премьер-лиге становится всё заметнее.

Мы знали, что «Галатасарай» силён на стандартах, но и мы были мощными в прошлом сезоне. Последний матч в ЛЧ мы выиграли благодаря стандарту – гол ван Дейка. Против «Пэлас» мы тоже были очень близки к голу после стандарта. Сейчас любая команда требует максимальной подготовки к стандартам. Раньше, когда я ещё играл, об этом почти не говорили, а теперь встреча по стандартам длится столько же, сколько тактическая подготовка к игре. Это показывает, насколько важны стандарты в современном футболе.

Джованни ван Бронкхорст – один из моих ассистентов, и он всегда участвует в подготовке, будь то «Пэлас», «Эвертон», «Атлетико» или, как сейчас, «Галатасарай». Он имеет знания о турецком футболе и знает некоторых игроков лучше, чем остальной штаб, ведь мы здесь не работали и не играли против этих команд. Но в современном футболе столько видео, столько матчей, которые можно посмотреть, что даже если ты не работал в этой лиге, всё равно можешь узнать многое о сопернике. Так что да, мы пользуемся знаниями Джио, так же, как и знаниями других ассистентов», – сказал Слот.