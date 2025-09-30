Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Впереди нас ждут трудности»
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 02:47 |
Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Айнтрахтом»

УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от игры 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта»:

«Мы на подъеме, что является отражением нашей работы; замечательно, что мы можем продемонстрировать это на поле. Однако после нескольких матчей очень трудно заглядывать далеко вперед. Впереди еще долгий путь, и, как и в жизни, будут трудности, которые нужно преодолеть. Всегда есть взлеты и падения.

Никто не помнит, что было вчера; все зависит от настоящего. Мы должны смотреть в будущее, верить и доверять тому, что делаем».

Матч «Атлетико» – «Айнтрахт» состоится 30 сентября в 22:00 по киевскому времени.

