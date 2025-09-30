Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями относительно матча Украины U-20 против представителей Панамы на ЧМ-2025

- Мирон Богданович, пусть не слишком убедительно по содержанию игры, но по счету наша молодежка хорошо стартовала на чемпионате мира 2025 года, одолев Южную Корею (2:1). Сможет ли команда Дмитрия Михайленко порадовать нас победой и в игре с Панамой?

– Наши ребята должны понять одну вещь: побеждаем Панаму и все – проходим дальше, в 1/8 финала. Настройка на эту игру у украинцев должна быть максимальной. После того, как обыграли очень хорошую команду Южной Кореи, должна быть уверенность в себе у подопечных Михайленко. Думаю, что игроки это все понимают, и выйдут заряженными, с максимальной настройкой.

– Хотелось бы от вас услышать прогноз на матч Панама – Украина.

– Украина победит, а счет… Увидим. Основное – очки, нужно три пункта получить и спокойно дальше готовиться к следующей игре, – сказал специалист.

Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)