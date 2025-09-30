Матч, который лучше забыть. Известна оценка Малиновского за игру с Лацио

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
30 сентября 2025, 03:03
Украинский хавбек Дженоа был заменен на 69-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский принял участие в матче 5-го тура Серии А против «Лацио».

Встреча состоялась 29 сентября в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась разгромной победой команды гостей со счетом 3:0.

Действия украинского хавбека популярный статистический сайт Whoscored оценил в 6 баллов из 10 возможных. Эта оценка является одной из самых низких не только среди игроков «Дженоа», но и в целом в матче.

Лучшим игроком поединка признали вингера «Лацио» Маттео Канчельери, на счету которого первый гол в этой встрече.

Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Лацио
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
