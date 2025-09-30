Матч, который лучше забыть. Известна оценка Малиновского за игру с Лацио

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский принял участие в матче 5-го тура Серии А против «Лацио».

Встреча состоялась 29 сентября в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась разгромной победой команды гостей со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Действия украинского хавбека популярный статистический сайт Whoscored оценил в 6 баллов из 10 возможных. Эта оценка является одной из самых низких не только среди игроков «Дженоа», но и в целом в матче.

Лучшим игроком поединка признали вингера «Лацио» Маттео Канчельери, на счету которого первый гол в этой встрече.