Саудовский Аль-Ахли с голом Мареза не сумел выиграть матч ЛЧ Азии в Катаре

Во втором туре Лиги чемпионов Азии катарский «Аль-Духаиль» и саудовский «Аль-Ахли» сыграли результативную ничью (2:2). Матч состоялся в катарском городе Доха на стадионе «Абдулла бин Халифа».

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Эдмилсона Жуниора. Еще до перерыва «Аль-Ахли» сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Матеус Гонсалвес отличился на 42-й минуте, а Рияд Марез реализовал свой момент в компенсированное время первого тайма.

«Аль-Духаиль» отыгрался после перерыва. На 48-й минуте Кшиштоф Пентек замкнул передачу Эдмилсона Жуниора. Во втором тайме команды имели моменты, однако счет больше не изменился (2:2).

Лига чемпионов Азии. 2-й тур. 29 сентября 2025

Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 2:2

Голы: Эдмилсон Жуниор, 25, Пентек, 48 – Матеус Гонсалвес, 42, Марез, 45+1

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Шорта (Ирак) – 2:0

Голы: Хоселу, 48, Сасси, 54

Трактор Сази (Иран) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 0:0

