В трех матчах УПЛ подряд Динамо упустило победу на последних минутах

Киевское «Динамо» в последних трех турах чемпионата упустило победу на последних минутах.

27 сентября состоялась игра 7-го тура УПЛ между командами «Карпаты» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей (3:3). Мирошниченко сравнял счет на 90+4 минуте поединка.

До этого киевляне еще дважды теряли возможность заработать три очка: в матче против «Александрии» (гол Хуссейна Туати на 86-й минуте) и в поединке с «Оболонью» (гол Дениса Устименко на 90+1-й минуте, 2:2).

Сейчас «Динамо» (15 очков) оказалось на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата, тогда как «Карпаты» (8 очков) находятся на 10-й позиции.