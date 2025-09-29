Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В трех матчах УПЛ подряд Динамо упустило победу на последних минутах
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 29 сентября 2025, 21:10
Киевляне упустили возможность заработать три очка в игре против «Карпат»

ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в последних трех турах чемпионата упустило победу на последних минутах.

27 сентября состоялась игра 7-го тура УПЛ между командами «Карпаты» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей (3:3). Мирошниченко сравнял счет на 90+4 минуте поединка.

До этого киевляне еще дважды теряли возможность заработать три очка: в матче против «Александрии» (гол Хуссейна Туати на 86-й минуте) и в поединке с «Оболонью» (гол Дениса Устименко на 90+1-й минуте, 2:2).

Сейчас «Динамо» (15 очков) оказалось на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата, тогда как «Карпаты» (8 очков) находятся на 10-й позиции.

