Верес и Полесье определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Поединок седьмого тура чемпионата Украины состоится 29 сентября в 18:00
В понедельник, 29 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».
Команды сыграют на стадионе «Авангард», встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд – Олег Шандрук и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на это противостояние.
После шести сыгранных матче «Верес» набрал семь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на девятой позиции, в активе клуба девять очков.
Вереск: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Куция, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве
Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бабенко, Филиппов, Михайличенко, Андриевский, Шепелев, Велетень, Чоботаренко, Брагару
Стартовые составы Вереса и Полесья на матч седьмого тура Премьер-лиги:
