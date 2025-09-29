Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес и Полесье определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:56
Верес и Полесье определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги

Поединок седьмого тура чемпионата Украины состоится 29 сентября в 18:00

Верес и Полесье определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
ФК Верес Ровно

В понедельник, 29 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».

Команды сыграют на стадионе «Авангард», встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Олег Шандрук и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на это противостояние.

После шести сыгранных матче «Верес» набрал семь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на девятой позиции, в активе клуба девять очков.

Вереск: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Куция, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве

Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бабенко, Филиппов, Михайличенко, Андриевский, Шепелев, Велетень, Чоботаренко, Брагару

Стартовые составы Вереса и Полесья на матч седьмого тура Премьер-лиги:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье стартовые составы Олег Шандрук Руслан Ротань
