Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси
Англия
29 сентября 2025, 13:27 |
801
0

207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси

Внимание испанского гранда привлекают Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес

29 сентября 2025, 13:27 |
801
0
207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников лондонского «Челси». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, испанский гранд нацелился на эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо и аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. «Сливочные» постоянно ищут усиление в центр поля.

Оба игрока обошлись лондонскому клубу в 207 миллионов фунтов: Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 100 миллионов фунтов зимой 2023 года, а Кайседо перебрался в Лондон из «Брайтона» за 107 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения с обладателем «Золотого мяча».

По теме:
Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Реал Мадрид Энцо Фернандес Челси Мойсес Кайседо Брайтон Бенфика трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 27
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 2
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28.09.2025, 19:09
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Футбол | 29.09.2025, 09:52
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Футбол | 29.09.2025, 10:58
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем