207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников лондонского «Челси». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, испанский гранд нацелился на эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо и аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. «Сливочные» постоянно ищут усиление в центр поля.

Оба игрока обошлись лондонскому клубу в 207 миллионов фунтов: Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 100 миллионов фунтов зимой 2023 года, а Кайседо перебрался в Лондон из «Брайтона» за 107 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения с обладателем «Золотого мяча».