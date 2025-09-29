207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси
Внимание испанского гранда привлекают Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании двух полузащитников лондонского «Челси». Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, испанский гранд нацелился на эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо и аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. «Сливочные» постоянно ищут усиление в центр поля.
Оба игрока обошлись лондонскому клубу в 207 миллионов фунтов: Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 100 миллионов фунтов зимой 2023 года, а Кайседо перебрался в Лондон из «Брайтона» за 107 миллионов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения с обладателем «Золотого мяча».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»