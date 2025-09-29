Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Родри может стать игроком испанского гранда
Мадридский «Реал» достиг соглашения с испанским полузащитником «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Los Pepes.
По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 29-летним футболистом. Стороны договорились о трансфере на следующее лето. Теперь «сливочным» нужно прийти к соглашению с «горожанами».
Соглашение между «Манчестер Сити» и Родри истекает летом 2027 года.
В текущем сезоне Родри провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.
В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На ринг выйдут Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Алимханулы, Моррель и другие боксеры
Главные новости за 28 сентября на Sport.ua