Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Мадридский «Реал» достиг соглашения с испанским полузащитником «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Los Pepes.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 29-летним футболистом. Стороны договорились о трансфере на следующее лето. Теперь «сливочным» нужно прийти к соглашению с «горожанами».

Соглашение между «Манчестер Сити» и Родри истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне Родри провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от «Атлетико».