УАФ поздравила Андрея Шевченко с днем рождения
Легенде украинского футбола исполнилось 49 лет
Украинская ассоциация футбола поздравила легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко с 49-м днем рождения:
«Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча 2004 года, президент Украинской ассоциации футбола и посол проекта United 24 отмечает День рождения.
Поздравляем Андрея Николаевича с именинами! Желаем успехов в развитии отечественного футбола, сил и победы для Украины!»
По случаю дня рождения Андрея Шевченко Sport.ua подготовил отдельный материал.
