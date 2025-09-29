УАФ поздравила Андрея Шевченко с днем ​​рождения

Украинская ассоциация футбола поздравила легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко с 49-м днем рождения:

«Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча 2004 года, президент Украинской ассоциации футбола и посол проекта United 24 отмечает День рождения.

Поздравляем Андрея Николаевича с именинами! Желаем успехов в развитии отечественного футбола, сил и победы для Украины!»

