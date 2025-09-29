Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Остап ПРИТУЛА: «Казалось, что мы готовы к Шахтеру»
Украина. Премьер лига
Остап ПРИТУЛА: «Казалось, что мы готовы к Шахтеру»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Шахтера»

ФК Рух. Остап Притула

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче 7-го тура УПЛ:

«Казалось, что команда готова к игре с «Шахтером». Мы изучали соперника, знали, как будут играть дончане. Видимо, окончательно нас сбил с толку третий гол «горняков» – это был быстрый пропущенный мяч после нашего неплохого старта во втором тайме. Надо проанализировать свои ошибки и двигаться дальше.

Даже после пропущенных голов мы проводили атаки, пытались забить свои голы. Нам это было нужно, но, к сожалению, не удалось этого сделать. Думаю, на нас сказалось то, что в середине недели «Рух» имел тяжелый кубковый матч, но мы не ищем оправданий – нужно привыкать играть в таком режиме и настраиваться на победу в каждом поединке.

Да, сейчас сложилась непростая для нас ситуация в чемпионате. Но мы верим, что команда выйдет из этого положения. Все ребята мотивированы исправить наше положение и, надеюсь, уже в следующих матчах мы улучшим свои результаты».

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Остап Притула
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Illusion Magical
Это вам после Динамо так стало казаться?
