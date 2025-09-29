Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби АЛОНСО: «Больно, было больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 18:11 |
257
0

Испанский коуч дал пресс-конференцию перед матчем с «Кайратом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем второго тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Кайратом»:

Матч: «Это матч Лиги чемпионов. Неважно, кто соперник и где играем, мы хотим победить. Важно хорошо начать, мы уже выиграли дома и хотим набрать очки на выезде».

Размышления после дерби: «Я считаю, что как победа, так и поражение должны длиться 24 часа. А потом – анализ. Дело было не только в настрое. Еще в темпе, тактике, игре. Другое – это немного упрощенно. Мы не хорошо сыграли. Мы провели анализ и будем его использовать. Теперь – режим Лиги чемпионов».

Беллингем: «Все матчи дают мне пищу для размышлений. Мне нравится их анализировать, смотреть, что мы подготовили и что получилось. С теми игроками, которые у нас есть, мы можем выбирать из нескольких вариантов. Нам нужны Джуд, Феде (прим. – Вальверде), Арда... В тот день все пошло не так, как мы ожидали, но на будущее у нас есть много вариантов».

Связь в раздевалке: «Я не видел недостатка в разговорах, я видел, что они есть. И они имеют основополагающее значение для формирования игровой концепции и духа. Мы находимся в фазе становления. Я не знаю, сколько это продлится. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два шага назад. Мы будем улучшаться».

Расстояние и календарь: «Нужно адаптироваться. Мы немного изменили обычный план действий. Самый умный – тот, кто лучше адаптируется. Это просто еще один матч, а не повод для оправданий».

Недостаток настроя в дерби: «Нужно перевернуть страницу. 24 часа уже прошли, мы думаем о том, что делать завтра, о команде, которая будет играть. Мы не хотим терять очки».

Чего не хватило?: «Есть футбольные причины, мы не были на лучшем уровне. Дело не только в отношении. Это часть процесса обучения. Мы прошли 58 дней, верно? И вот мы здесь. Больно, было больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов».

Ротации: «Мы выйдем с одиннадцатью игроками, и это одиннадцать игроков «Реала». Это будет конкурентоспособная команда, которая сыграет против команды, дебютирующей в Лиге чемпионов и которая потребует от нас хорошего уровня».

Подготовка к матчу: «Играть хорошо, хорошо прессинговать, хорошо защищаться, хорошо атаковать... С нашей формой, с теми, кто выйдет на поле, это будет конкурентный матч. «Кайрат» хорошо организован и имеет хороший импульс. Надо будет отнестись к этому серьезно с самого начала».

«Кайрат»: «Мы видели их матчи против «Селтика», «Спортинга»... У них хорошо сформированный костяк, в атаке есть разные варианты. Они умеют хорошо комбинировать, играют прямолинейно, у них все ясно. Надо хорошо бороться».

Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения с обладателем «Золотого мяча».

Лига чемпионов Реал Мадрид Кайрат Алматы пресс-конференция Хаби Алонсо Джуд Беллингем
Даниил Кирияка Источник: AS
