Автор дубля. Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Рухом

Бразильский полузащитник Педриньо признан лучшим игроком «Шахтера» в матче с львовским «Рухом».

27-летний футболист отличился дублем в ворота львовской команды в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги, а «горняки» добыли победу со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всего на счету Педриньо в текущем сезоне 14 матчей, в которых он успел отличиться 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее Арда Туран прокомментировал победу «Шахтера» в матче с «Рухом».