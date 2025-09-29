Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автор дубля. Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 11:31 |
293
0

Автор дубля. Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Рухом

Признание получил Педриньо

29 сентября 2025, 11:31 |
293
0
Автор дубля. Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Рухом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский полузащитник Педриньо признан лучшим игроком «Шахтера» в матче с львовским «Рухом».

27-летний футболист отличился дублем в ворота львовской команды в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги, а «горняки» добыли победу со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всего на счету Педриньо в текущем сезоне 14 матчей, в которых он успел отличиться 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее Арда Туран прокомментировал победу «Шахтера» в матче с «Рухом».

По теме:
Игра с ЛНЗ стала юбилейной для капитана Кривбасса
Егор ШАЛФЕЕВ: «Свои очки мы наберем, и это будет очень скоро»
Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Рух Львов Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 1
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии
Футбол | 29 сентября 2025, 12:35 0
ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии
ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии

Андрей Гончаренко решил судьбу матча «Фортуны» Дюссельдорф U-19

Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Футбол | 28.09.2025, 20:10
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Волейбол | 28.09.2025, 15:32
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 20
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем