Игроки житомирского «Полесья» вместе с президентом Геннадием Буткевичем накануне матча с «Вересом» в чемпионате Украины посетили турнир по боксу в память о воине 95-й бригады и фанате «Полесья» Андрее Линийчуке – Герое Украины.

Житомирский клуб в полном составе со всеми игроками и функционерами отдал дань уважения погибшему военнослужащему.

После турнира Буткевич лично вручил подарок победителю, а точнее футболку «Полесья» с фамилией и автографом известного украинского боксера Александра Усика.

Уже 29 сентября «Полесье» на стадионе «Авангард» в Ровно встретится с «Вересом» в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

ФОТО. Игроки Полесья вместе с Буткевичем посетили боксерский турнир