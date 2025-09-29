Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Игроки Полесья вместе с Буткевичем посетили боксерский турнир
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 10:31 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:33
Житомирский клуб почтил память воина 95-й бригады – Андрея Линийчука

ФК Полесье Житомир

Игроки житомирского «Полесья» вместе с президентом Геннадием Буткевичем накануне матча с «Вересом» в чемпионате Украины посетили турнир по боксу в память о воине 95-й бригады и фанате «Полесья» Андрее Линийчуке – Герое Украины.

Житомирский клуб в полном составе со всеми игроками и функционерами отдал дань уважения погибшему военнослужащему.

После турнира Буткевич лично вручил подарок победителю, а точнее футболку «Полесья» с фамилией и автографом известного украинского боксера Александра Усика.

Уже 29 сентября «Полесье» на стадионе «Авангард» в Ровно встретится с «Вересом» в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото бокс Геннадий Буткевич выставочный турнир
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
