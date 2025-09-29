Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда
Внимание «горожан» привлекает Александар Павлович
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, английский клуб видит в 21-летнем футболисте долгосрочную замену Родри, который может покинуть клуб. «Манчестер Сити» рассматривает возможность сделать предложение в размере 45-50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Александар Павлович провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Родри достиг соглашения с «Реалом».
