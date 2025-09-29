Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский клуб видит в 21-летнем футболисте долгосрочную замену Родри, который может покинуть клуб. «Манчестер Сити» рассматривает возможность сделать предложение в размере 45-50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Александар Павлович провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Родри достиг соглашения с «Реалом».