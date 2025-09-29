MLS. Спасение последних минут: Орландо Сити вырвало ничью с Цинциннати
29 сентября в американской лиге прошел один матч
Ночью 29 сентября был проведён один матч в американской футбольной лиге.
«Цинциннати» в статусе одного из лидеров турнирной таблицы на своём стадионе «TQL Stadium» принимал «Орландо Сити».
Определить победителя командам не удалось – 1:1. Во втором тайме хозяева первыми открыли счет, но гости ответили голом за несколько секунд до конца игры.
После матча «Цинциннати» занимает второе место в Восточной конференции (59 баллов), «Орландо Сити» – лишь седьмое (52 очка).
MLS. 29 сентября
«Цинциннати» – «Орландо Сити» – 1:1
Голы: Денкей, 73 – Фримен, 90+6
События матча
