  MLS. Спасение последних минут: Орландо Сити вырвало ничью с Цинциннати
МЛС США
Цинциннати
29.09.2025 02:00 – FT 1 : 1
Орландо Сити
Major League Soccer
29 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:26
31
0

29 сентября в американской лиге прошел один матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 29 сентября был проведён один матч в американской футбольной лиге.

«Цинциннати» в статусе одного из лидеров турнирной таблицы на своём стадионе «TQL Stadium» принимал «Орландо Сити».

Определить победителя командам не удалось – 1:1. Во втором тайме хозяева первыми открыли счет, но гости ответили голом за несколько секунд до конца игры.

После матча «Цинциннати» занимает второе место в Восточной конференции (59 баллов), «Орландо Сити» – лишь седьмое (52 очка).

MLS. 29 сентября

«Цинциннати» – «Орландо Сити» – 1:1

Голы: Денкей, 73 – Фримен, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Alex Freeman (Орландо Сити), асcист Tyrese Spicer.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Данке (Цинциннати), асcист Эвандер Феррейра.
Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Орландо Сити
Комментарии
